Тендер на строительство детского сада объявили в Подольске

В Подольске стартовал электронный конкурс на строительство и обустройство детского сада на Литейной улице в Подольске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит выполнить строительство здания площадью около 3250 квадратных метров, а также провести инженерные изыскания, разработку проектной документации и поставить необходимое оборудование. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 200 детей.
Проект реализуется по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств федерального и регионального бюджетов.
Согласно плану, все работы должны завершить в 2027 году.
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