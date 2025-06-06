Тендер на строительство детского сада объявили в Подольске

В Подольске стартовал электронный конкурс на строительство и обустройство детского сада на Литейной улице в Подольске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить строительство здания площадью около 3250 квадратных метров, а также провести инженерные изыскания, разработку проектной документации и поставить необходимое оборудование. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 200 детей.

Проект реализуется по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Согласно плану, все работы должны завершить в 2027 году.