Тендер на строительство детского сада объявили в Лобне

Фото: Медиасток.РФ (Медиаархив Подмосковья)

Детский сад построят на улице Комиссара Агапова в Лобне к 2027 году. Тендер на проведение работ опубликовали в  Единой информационной системе в сфере закупок.

Детский сад будет рассчитан на 200 воспитанников, рассказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева.

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и построит здание с поставкой всего необходимого оборудования. Площадь детского сада составит 1,8 тысячи квадратных метров.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

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