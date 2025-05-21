Тендер на строительство детского сада объявили в Лобне
Детский сад будет рассчитан на 200 воспитанников, рассказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева.
Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и построит здание с поставкой всего необходимого оборудования. Площадь детского сада составит 1,8 тысячи квадратных метров.
Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
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