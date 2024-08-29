Тендер на строительство детского сада объявили в Котельниках

Фото: Медиаархив Подмосковья

Детский сад построят на Новой улице в микрорайоне Ковровом в Котельниках. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и построит детский сад на 150 мест. Его площадь составит около 2,9 тысячи квадратных метров.

Работы проведут за счет регионального бюджета. Открыть учреждение планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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