Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс в электронной форме на строительство блочно-модульной котельной объявили в поселке Брикет Рузского округа. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также построить саму котельную. После этого ему необходимо установить оборудование.

Все работы планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте