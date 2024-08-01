01 августа 2024 17:50 Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе Фото: Медиаархив Московской области
По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также построить саму котельную. После этого ему необходимо установить оборудование.
Все работы планируется завершить в 2026 году.
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