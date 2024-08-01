Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе

Конкурс в электронной форме на строительство блочно-модульной котельной объявили в поселке Брикет Рузского округа. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также построить саму котельную. После этого ему необходимо установить оборудование.

Все работы планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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