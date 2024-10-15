Тендер на строительство автодороги объявили в Красногорске

В Красногорске объявили электронный конкурс на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках первого этапа строительства региональной дороги «Волоколамское шоссе — Нахабино». Об этом сообщила министр правительства по конкурентной политики Московской области Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе закупок разместили извещение о проведении открытого конкурса на проектные и строительные работы по указанному объекту. Финансирование осуществляется из бюджета Московской области в рамках программы развития дорожно-транспортного комплекса. В 2026 году планируется построить 426 метров дороги.

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