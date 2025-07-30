Тендер на строительство автодороги объявили в Истре
Проект включает строительные и изыскательные работы. Подрядчику потребуется устроить путь протяженностью 1,9 километра с девятью транспортными развязками.
Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет регионального бюджета. Завершить строительство планируют в 2028 году.
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