Тендер на строительство автодороги объявили в Истре

Фото: Медиасток.РФ (Пресс-служба губернатора)

В Подмосковье построят автодорогу «Северный обход Истры». Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Проект включает строительные и изыскательные работы. Подрядчику потребуется устроить путь протяженностью 1,9 километра с девятью транспортными развязками.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет регионального бюджета. Завершить строительство планируют в 2028 году.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте