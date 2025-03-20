Тендер на строительный контроль трассы А-104 объявили в Дмитрове

Конкурс в электронной форме на осуществление строительного контроля за реконструкцией трассы А-104 объявили в Дмитрове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит проконтролировать ход реконструкции автомобильной дороги Спиридово — «А-104 „Москва — Дмитров — Дубна“ — Дмитров — МБК с реконструкцией мостового перехода через канал имени Москвы. Работы проведут по госпрограмме „Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса“. Завершить их необходимо в 2029 году.