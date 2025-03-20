Тендер на строительный контроль трассы А-104 объявили в Дмитрове

Подрядчику предстоит проконтролировать ход реконструкции автомобильной дороги Спиридово — «А-104 „Москва — Дмитров — Дубна“ — Дмитров — МБК с реконструкцией мостового перехода через канал имени Москвы. Работы проведут по госпрограмме „Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса“. Завершить их необходимо в 2029 году.
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