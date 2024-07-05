Тендер на содержание и благоустройство дворовых территорий объявили в Рузе

Фото: Медиаархив Московской области

Выполнение работ по содержанию дворовых территорий и текущему ремонту объектов благоустройства в Рузском городском округе будет производиться по результатам проведения конкурса в электронной форме. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Победителю электронного аукциона предстоит осуществлять ремонт и содержание дворовых территорий, площадь которых превышает 437 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в обязанности подрядчика войдет обслуживание свыше 3,5 тысячи квадратных метров общественных пространств.

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