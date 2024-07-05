Тендер на снос аварийных домов объявили в Богородском округе
Конкурс в электронной форме на снос аварийных домов объявили в Богородском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, аварийные объекты находятся на Молодежной улице в Ногинске.
Работы будут осуществляются за счет средств бюджета Богородского округа. Завершить их необходимо до конца текущего года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Почти миллион человек до сих пор живет в бараках, старых хрущевках, что недопустимо. Запрос на улучшение жилищных условий ежегодно растет.
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