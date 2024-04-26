Тендер на ремонт тротуаров объявили в Сергиевом Посаде | 360°

26 апреля 2024, 16:50
Тендер на ремонт тротуаров объявили в Сергиевом Посаде
Электронный аукцион на устройство и ремонт тротуаров объявили в Сергиевом Посаде. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Подрядчику предстоит привести в порядок свыше 1,5 тысячи километров тротуаров. Работы необходимо провести в Краснозаводске, Сергиевом Посаде и Пересвете.
Реклама
Завершить обустройство тротуаров планируется в августе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Дороги
Реклама
Реклама