Тендер на ремонт тротуаров объявили в Сергиевом Посаде | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 16:50 Тендер на ремонт тротуаров объявили в Сергиевом Посаде Медиаархив Подмосковья

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Электронный аукцион на устройство и ремонт тротуаров объявили в Сергиевом Посаде. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит привести в порядок свыше 1,5 тысячи километров тротуаров. Работы необходимо провести в Краснозаводске, Сергиевом Посаде и Пересвете.

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Завершить обустройство тротуаров планируется в августе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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