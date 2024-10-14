Тендер на ремонт тепловых сетей объявили в Луховицах

Конкурс на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и капитальный ремонт участка тепловой сети объявили в Луховицах. Об этом сообщила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении оконкурса. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проект и капитально отремонтировать участки тепловой сети в поселке Красная пойма.

Работы по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» нужно завершить в 2025 году.

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