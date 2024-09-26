Тендер на ремонт теплосетей объявили в Реутове

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что в Реутове объявили электронный конкурс на капитальный ремонт участков тепловых сетей. Работы необходимо выполнить в 2025 году.

В Единой информационной системе размещено извещение о проведении конкурса на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, а также капитальный ремонт тепловых сетей на участке от ТК 5-13 до ЦТП № 7 котельной № 5 протяженностью 273 метра.

Работы проведут в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» с финансированием из бюджета Московской области и городского округа Реутов.

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