Тендер на ремонт соццентра объявили в селе Дмитровский Погост

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию и капитально отремонтирует здание в селе Дмитровский Погост на улице Ленина.
Трехэтажное здание было построено в 1988 году. Его площадь превышает 9,1 тысячи квадратных метров.
Работы проведут по муниципальной программе за счет регионального бюджета. Ремонт завершат в 2025 году.
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