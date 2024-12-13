Тендер на ремонт соццентра объявили в селе Дмитровский Погост

Социальный центр «Шатурский» капитально отремонтируют в Подмосковье. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию и капитально отремонтирует здание в селе Дмитровский Погост на улице Ленина.

Трехэтажное здание было построено в 1988 году. Его площадь превышает 9,1 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по муниципальной программе за счет регионального бюджета. Ремонт завершат в 2025 году.