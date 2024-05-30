Тендер на ремонт сетей наружного освещения объявили в Раменском

Электронный конкурс на ремонт сетей наружного освещения объявили в Раменском городском округе. Работы профинансируют за счет средств окружного и регионального бюджетов.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит заменить электропровода, светильники и лампы, а также установить железобетонные опоры в Раменском, в деревнях Дергаево, Клишева, Заболотье и Первомайка, в поселке совхоза Раменское и селе Новое. Работы необходимо завершить в 2025 году.

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