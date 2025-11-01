Тендер на ремонт паромной переправы через Оку объявили в Луховицах
В Луховицах планируют отремонтировать паромную переправу через Оку. Открытый конкурс на выполнение работ объявили в электронной форме.
Сведения о тендере уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Ремонт переправы, которая рассчитана на 20 автомобилей и 50 пасажиров, проведут в поселке Белоомут на автодороге Врачево — Белоомут.
Работы пройдут по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Средства на проведения ремонта выделят из бюджета Московской области.
Согласно плану, обновление паромной переправы полностью завершится в 2027 году.