Тендер на ремонт паромной переправы через Оку объявили в Луховицах

В Луховицах планируют отремонтировать паромную переправу через Оку. Открытый конкурс на выполнение работ объявили в электронной форме.

Сведения о тендере уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Ремонт переправы, которая рассчитана на 20 автомобилей и 50 пасажиров, проведут в поселке Белоомут на автодороге Врачево — Белоомут.

Работы пройдут по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Средства на проведения ремонта выделят из бюджета Московской области.

Согласно плану, обновление паромной переправы полностью завершится в 2027 году.