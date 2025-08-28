Тендер на ремонт моста через реку Воря объявили в Сергиево-Посадском округе
Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил конкурс на ремонт моста через реку Воря — левый приток Клязьмы в Сергиево-Посадском округе. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит отремонтировать трассу с 200-метровым переходом, расположенном в районе села Озерецкое и деревни Житниково.
Работы пройдут по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет средств регионального бюджета.
Завершить обновление планируют в 2026 году.