Тендер на ремонт моста через реку Вьюнку объявили в Богородском округе

Мост через реку Вьюнку возле деревни Аксеново отремонтируют на границе Богородского и Раменского округов. Извещение о проведении конкурса в электронной форме опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

В Комитете по конкурентной политике Подмосковья отметили, что выбранный подрядчик проведет необходимые инженерные изыскания, подготовит документы и отремонтирует мост длиной около 30 метров. Он находится на автомобильной дороге Устиновка — Аксеново — Электроугли.

Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Средства выделят из бюджета Подмосковья.

Их завершат в будущем году.