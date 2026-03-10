Тендер на ремонт моста через реку Малодельню объявили в Одинцове

Возле деревни Устье в Одинцовском округе планируют капитально отремонтировать мост через реку Малодельню. Об это сообщили во вторник, а Комитете по конкурентной политике Подмосковья.

На портале Единой информационной системы в сфере закупок уже опубликовали извещение о проведении открытого электронного конкурса на выполнение комплексных работ.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, внести изменения в проектную документацию и осуществить капитальный ремонт моста длиной 180 метров на участке автомобильной дороги Звенигород — Колюбакино — Нестерово — Устье — Акулово.

Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет средств бюджета Московской области.

Завершить ремонт планируют в следующем году.