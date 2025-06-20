Стартовал электронный конкурс на ремонт зданий ГБУЗ «Дубненская больница» в Талдомском округе и Дубне. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Региональный комитет по конкурентной политике рассказал, что подрядчик должен будет отремонтировать помещения приемного отделения и входной группы в крыле педиатрии в поселке Запрудня. Необходимо будет покрасить стены, разобрать и уложить пол, устроить потолки, а также провести электромонтажные работы.
В Дубне запланирована модернизация водостока в детской поликлинике и ремонт облицовки и ступеней входной группы во взрослой.
Согласно плану, работы в медучреждениях завершат в этом году.
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Тендер на ремонт медучреждений объявили в Талдомском округе и Дубне
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