Тендер на ремонт Ложковской школы объявили в Солнечногорске

Ложковскую школу в поселке Майдарово капитально отремонтируют в Солнечногорске. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе . Завершить работы планируют в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект, отремонтирует здание и поставит туда новое оборудование.

Здание построили в 1984 году, его площадь превышает 1,6 тысячи квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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