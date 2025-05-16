Тендер на ремонт культурного комплекса объявили в Щелкове
Подрядчику предстоит выполнить текущие работы в МБУК ГОЩ «Медвежье-Озерская ЦКС». Проектом предусмотрен ремонт зданиея расположенного на улице Мальцево в Краснознаменском поселке.
Работы выполнят в рамках муниципальной программы «Культура и туризм». Завершить их планируют в 2025 году.
Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Королев — городской округ, где появится самая большая поликлиника Подмосковья. Ее откроют во второй половине 2026 года. Там же построят травмпункт, способный принять до 100 пациентов за день.
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