Тендер на ремонт КЦ «Октябрь» объявили в Электростали

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт культурного центра «Октябрь» объявили в городском округе Электросталь. Подробности закупки сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В на портале ЕАСУЗ опубликовали извещение о конкурсе. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать пятиэтажное здание культурного центра «Октябрь». Объект 1963 года постройки площадью свыше семи тысяч квадратных метров нужно обновить в следующем году.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и оплатят за счет средств бюджетов городского округа Электросталь и Московской области.

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