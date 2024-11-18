Тендер на ремонт котельной в поселке Большая Сестра объявили в Лотошине

Электронный аукцион на выполнение работ и оказание услуг, связанных с комплексом инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, объявили в Лотошине. Работы пройдут на объекте № 13.

В рамках проекта предполагается выполнить все необходимые работы по реконструкции котельной мощностью 2,00 МВт по адресу: поселок Большая Сестра, дом № 30. Начальная стоимость лота превысила 56 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на портале «ЕИС Закупки».

Проект входит в программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируется за счет бюджета Московской области и бюджета городского округа Лотошино.

Завершить работы по реконструкции планируют в 2026 году.