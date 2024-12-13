Тендер на ремонт котельной социального центра объявили в Коломне

Фото: Медиаархив Подмосковья

Котельную в социальном центре «Коломенский» капитально отремонтируют. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и капитально отремонтирует котельную на Окском проспекте в Коломне.

Работы проведут по муниципальной программе за счет регионального бюджета. Завершить ремонт планируют в 2025 году.

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