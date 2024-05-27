Тендер на ремонт клинической больницы объявили в Подольске
Конкурс в электронной форме на ремонт Подольской областной клинической больницы объявили в Подмосковье. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.
Работы планируют начать в 2025 году. Подрядчику предстоит реконструировать здания и сооружения: разобрать отдельные конструктивные элементы здания, а также выполнить устройство входной группы, разобрать крыльцо главного здания и пандус, заменить полы, а также провести облицовку стен и потолков.
Отмечается, что работы проведут по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство больничного комплекса в Хотькове завершат к сентябрю.
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