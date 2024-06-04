Тендер на ремонт и обустройство тротуаров объявили в Дубне

Тротуары отремонтируют на нескольких улицах Дубны в этом году. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ .

Как рассказали в подмосковном комитете по конкурентной политике, работы проведут на улицах Приборостроителей, Строителей, Энтузиастов, Промышленная, Центральная и Академика Балдина. Тротуары приведут в порядок к концу ноября.

Работы проведут по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет бюджета Дубны.

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