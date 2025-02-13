Тендер на ремонт дворов объявили в Щелкове

Дворы в городском округе Щелково нуждаются в ремонте. Комитет по конкурентной политике Московской области сообщил, что тендеры на проведение работ в 2025 году объявили в электронной форме.
Обновить дворовые территории планируют на проспекте 60 лет Октября в Щелкове, на улице Победы в рабочем поселке Фряново, в деревне Богослово, на улицах Генерала Белякова и Авиационная в поселке Монино.
Помимо ремонта по программе «Формирование современной комфортной городской среды» дворы благоустроят и озеленят.
Работы будут финансироваться из бюджета Московской области и округа.
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