Тендер на ремонт дворов объявили в Щелкове

Дворы в городском округе Щелково нуждаются в ремонте. Комитет по конкурентной политике Московской области сообщил, что тендеры на проведение работ в 2025 году объявили в электронной форме.

Обновить дворовые территории планируют на проспекте 60 лет Октября в Щелкове, на улице Победы в рабочем поселке Фряново, в деревне Богослово, на улицах Генерала Белякова и Авиационная в поселке Монино.

Помимо ремонта по программе «Формирование современной комфортной городской среды» дворы благоустроят и озеленят.

Работы будут финансироваться из бюджета Московской области и округа.