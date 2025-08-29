Тендер на ремонт дошкольного отделения лицея №23 объявили в Воскресенске

В Воскресенске отремонтируют дошкольное отделение лицея №23. Конкурс на выполнение работ объявили в электронной форме.

Соответствующее извещение уже опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести все необходимые инженерные изыскания, подготовить проектные и рабочие документы, а также провести ремонт в здании 1978 года постройки площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров.

Работы пройдут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Подмосковья.

Их завершение запланировано на следующий год.