Тендер на ремонт дороги от Крымского до Красивой улицы объявили в Одинцове

Конкурс на ремонт автомобильной дороги местного значения — село Крымское, улица Красивая — стартовал в Одинцовском городском округе. Эта новость стала известна благодаря министру по конкурентной политике Московской области Светлане Журавлевой.

Ремонт 300-метрового участка дороги будет проходить в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджета Московской области и Одинцовского городского округа.

Конкурс проходит в электронной форме, а все желающие принять участие могут ознакомиться с условиями на Единой информационной системе в сфере закупок. Ремонтные работы включают в себя проведение проектных и изыскательских работ, а также непосредственно строительно-монтажные работы. Это позволит улучшить качество дорожного покрытия, обеспечить безопасность движения, а также повысить комфорт для жителей села Крымского.

Планируется, что ремонт дороги будет завершен в 2025 году.

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