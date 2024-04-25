Тендер на ремонт дорог объявили в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:17 Тендер на ремонт дорог объявили в Солнечногорске Медиаархив Подмосковья

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Проведение электронного аукциона на ремонт дорог общего пользования объявили на территории городского округа Солнечногорск. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Соответствующее извещение о проведении конкурса размещено на портале ЕАСУЗ. Победителю тендера предстоит провести работы по адресам: д. Татищево — д. Логиново — д. Колтышево; автодорога Берсеневка — Шишовка — Липуниха (п. Пешки); д. Липуниха, д. Головково, участок № 10.

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Начальная (максимальная) цена контракта превысила отметку в 32 миллиона рублей. Работы будут проведены за счет средств из бюджета муниципалитета. Общая протяженность дорог, подлежащих ремонту, составляет 4,13 километра.

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