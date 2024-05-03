Тендер на ремонт дорог объявили в Пушкино | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 13:26 Тендер на ремонт дорог объявили в Пушкино Медиаархив Подмосковья

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Аукцион на ремонт асфальтового покрытия дорог объявили в Пушкино. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит выполнить ямочный ремонт, удалить лишние кустарники, снять растительный грунт, а также устроить дренаж и засеять траву.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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