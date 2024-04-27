Тендер на ремонт дорог объявили в Мытищах | 360°

27 апреля 2024, 18:21
Тендер на ремонт дорог объявили в Мытищах
Конкурс в электронной форме на модернизацию асфальтового покрытия дорог объявили в Мытищах. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.
Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по модернизации дорог, включая снятие деформированного покрытия, разборку и установку бортовых камней, а также нанесение дорожной разметки. Работы необходимо выполнить до конца июня.
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Благоустройство
Мытищи
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