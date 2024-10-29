Тендер на ремонт детского сада при школе №7 объявили в Домодедове

Детский сад при школе № 7 капитально отремонтируют в Домодедове в 2025 году. Тендер на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе .

Как рассказали в подмосковном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и проведет капитальный ремонт здания на улице Текстильщиков.

Двухэтажное здание детского сада построили в 1964 году, его площадь превышает тысячу квадратных метров.

Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.