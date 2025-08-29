Тендер на ремонт детского сада объявили в Воскресенске

Комитет по конкурентной политике Московской области объявил об открытом электронном конкурсе на капитальный ремонт дошкольного отделения МОУ «Лицей № 23» в городском округе Воскресенск. Ремонт выполняется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и будет финансироваться из бюджета Московской области.

В извещении в Единой информационной системе в сфере закупок говорится, что в рамках конкурса подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить работы по капитальному ремонту и поставить необходимое для эксплуатации оборудование.

Объект расположен в городе Белоозерский по адресу улица 60 лет Октября, дом 23. Здание 1978 года постройки общей площадью 2 647,9 квадратных метра. Завершить работы планируется в 2026 году.