Тендер на ремонт детского хосписа объявили в Коломне

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и проведет капитальный ремонт двухэтажного здания на Речной улице.
Работы проведут за счет регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
Ремонт завершат в 2027 году.
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