Тендер на ремонт детского хосписа объявили в Коломне

Детский хоспис капитально отремонтируют на Речной улице в Коломне. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и проведет капитальный ремонт двухэтажного здания на Речной улице.

Работы проведут за счет регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ремонт завершат в 2027 году.