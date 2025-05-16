Тендер на ремонт больницы объявили в Дедовске
В Дедовске планируют провести ремонт Истринской клинической больницы. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Инвестору предстоит отремонтировать здание медицинского учреждения, расположенного на улице Больничной.
Работы планируют провести по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств, предусмотренных в бюджете Московской области.
Согласно информации комитета по конкурентной политике региона, их планируют полностью завершить уже в текущем году.
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