Тендер на ремонт больницы объявили в Дедовске

В Дедовске планируют провести ремонт Истринской клинической больницы. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Инвестору предстоит отремонтировать здание медицинского учреждения, расположенного на улице Больничной.

Работы планируют провести по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств, предусмотренных в бюджете Московской области.

Согласно информации комитета по конкурентной политике региона, их планируют полностью завершить уже в текущем году.