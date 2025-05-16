Тендер на ремонт амбулатории объявили в Коломне

Конкурс в электронной форме на ремонт здания амбулатории «Коломенской больницы» объявили в Подмосковье. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

В Комитете по конкурентной политике региона сообщили, что подрядчику предстоит отремонтировать здание Карасевской амбулатории по адресу: Московская область, Коломна, Лесной поселок, Советская улица, 10. Рабочим необходимо заменить окна и двери, уложить напольное покрытие, выполнить облицовку стен, а также покрасить фасад.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить их необходимо в 2025 году.