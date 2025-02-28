Тендер на ремонт 3 км теплосетей объявили в Истре

Фото: МедиаБанк Подмосковья (Евгения Герасимова)

Еще свыше 3,6 тысячи теплосетей капитально отремонтируют в Истре. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Работы планируют завершить к 2027 году.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проект и сделает ремонт трубопроводов от котельной № 3 на улице 9-й Гвардейской Дивизии.

Работы проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджетов.

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