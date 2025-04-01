Тендер на реконструкцию водозаборного узла объявили в Истре

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, а также реконструировать сам коммунальный объект. Помимо этого, необходимо установить новое оборудование для обеспечения бесперебойной работы ВЗУ объемом 1,5 тысячи кубических метров в сутки.
Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Они будут финансироваться за счет средств бюджета Московской области и Истры. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году.
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