Тендер на реконструкцию водозаборного узла объявили в Истре

Конкурс в электронном виде на реконструкцию водозаборного узла объявили в Истре. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать рабочую документацию, а также реконструировать сам коммунальный объект. Помимо этого, необходимо установить новое оборудование для обеспечения бесперебойной работы ВЗУ объемом 1,5 тысячи кубических метров в сутки.

Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Они будут финансироваться за счет средств бюджета Московской области и Истры. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году.