Тендер на реконструкцию водозаборного узла объявили в Истре

Конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции водозаборного узла объявили в деревне Черная Истринского округа. Соответсвтующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также провести работы по реконструкции объекта капитального строительства. Помимо этого, необходимо установить оборудование, которое обеспечит бесперебойную работу.

Нужно сделать так, чтобы водозаборный узел мог подавать 960 кубометров питьевой воды в сутки. Планируется построить два новых резервуара для чистой воды объемом по тысяче кубометров каждый, обновить электросети узла и выполнить другие необходимые работы.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершить реконструкцию планируется в 2027 году.