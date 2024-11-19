Тендер на реконструкцию улицы Струве объявили в Балашихе

Конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции улицы Струве объявили в Балашихе. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить работы на участке от улицы Корнилаева до Рождественской улицы. Всего планируется реконструировать 410 метров дороги.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Завершить реконструкцию участка планируется в 2027 году.
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