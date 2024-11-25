Тендер на реконструкцию участков теплосети объявили в Кашире

Конкурс на выполнение инженерных изысканий, подготовку документации и реконструкцию участков тепловых сетей открыли в городском округе Кашира. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса. Требуется подготовить документы и выполнить реконструкцию участков тепловых сетей вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская в Кашире. Протяженность трех участков составит около 290 метров.
Работы выполнят в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и оплатят за счет средств бюджетов Подмосковья и Каширы. Завершить реконструкцию нужно в 2025 году.
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