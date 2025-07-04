Тендер на реконструкцию участка теплосети объявили в Реутове

В Реутове планируют провести реконструкцию участка тепловых сетей. Сведения о проведении электронного конкурса опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчикам предстоит выполнить комплекс работ по реконструкции тепловых сетей общей протяженностью 700 метров. Объектом преобразований станет отрезок от тепловой камеры возле дома № 15 на улице Ленина до центрального теплового пункта № 7 котельной № 1.

Проект предусматривает полный цикл работ: от инженерных изысканий и разработки проектной документации до выполнения строительно-монтажных работ. Особое внимание уделят увеличению пропускной способности теплотрасс.

Проект реализуют в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Средства выделят из бюджета Московской области и местного бюджета Реутова.

Завершение работ запланировано на 2027 год.