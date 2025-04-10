Тендер на реконструкцию участка теплосетей объявили в Кашире

Конкурс на проведение реконструкции участка тепловых сетей объявили в Кашире. Сообщение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
В рамках проекта проведут необходимые инженерные изыскания, подготовят проектную и рабочую документацию, а также реконструируют участок теплосетей от котельной в деревне Кокино протяженность которого составляет три тысячи метров.
Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет бюджета Подмосковья и Каширы.
Реконструкцию планируют полностью завершить в 2027 году.
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