Тендер на реконструкцию участка теплосетей объявили в Кашире

Конкурс на проведение реконструкции участка тепловых сетей объявили в Кашире. Сообщение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

В рамках проекта проведут необходимые инженерные изыскания, подготовят проектную и рабочую документацию, а также реконструируют участок теплосетей от котельной в деревне Кокино протяженность которого составляет три тысячи метров.

Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет бюджета Подмосковья и Каширы.

Реконструкцию планируют полностью завершить в 2027 году.