Тендер на реконструкцию участка Носовихинского шоссе объявили в Балашихе

В Московской области стартовал открытый электронный конкурс на реконструкцию участка Носовихинского шоссе в Балашихе. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья, проект включает проектные и изыскательные работы. Подрядчику предстоит переустроить путь протяженностью более трех километров от автодороги Кучино — М-7 «Волга» до участка Носовихинское шоссе — Агрогородок в Балашихе. На втором этапе потребуется изменить документацию проекта и принять технические параметры реконструкции.

Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет регионального бюджета. Завершить их планируют в 2029 году.