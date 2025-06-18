Тендер на реконструкцию участка Носовихинского шоссе объявили в Балашихе

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья, проект включает проектные и изыскательные работы. Подрядчику предстоит переустроить путь протяженностью более трех километров от автодороги Кучино — М-7 «Волга» до участка Носовихинское шоссе — Агрогородок в Балашихе. На втором этапе потребуется изменить документацию проекта и принять технические параметры реконструкции.
Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет регионального бюджета. Завершить их планируют в 2029 году.
Мать помогла сыну закопать тело убитой им в Подмосковье девушки
В российских школах будут готовить гонщиков дронов
Больные россияне смогут покинуть Израиль санитарным рейсом
В Кремле опровергли слова Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным
Выставку деревянных игрушек открыли в Серпухове
В стационаре центра охраны материнства и детства в Люберцах проведут капремонт
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте