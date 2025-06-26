Тендер на реконструкцию участка Носовихинского шоссе объявили в Балашихе

В Московской области стартовал конкурс по выбору подрядчика для реализации второго этапа масштабной реконструкции Носовихинского шоссе. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона уточнили, что работы затронут участок от станции Железнодорожная до улицы Агрогородок в Балашихе.

Проектирование планируется завершить в третьем квартале следующего года, а строительные работы должны быть выполнены к первому кварталу 2029 года.

«В рамках второго этапа предусмотрено расширение дороги до четырех-шести полос движения и строительство двух подземных пешеходных переходов. Общая протяженность участка реконструкции составит 3,1 километра. Для удобства и безопасности жителей предусмотрено устройство пешеходной зоны и установка шумозащитных экранов», — отметил глава ведомства Марат Сибатулин.

В министерстве также сообщили о завершении конкурсных процедур по первому этапу реконструкции. На участке от улицы Керамической до улицы Пролетарской дорогу расширят до четырех полос, построят путепровод через железнодорожные пути, два подземных пешеходных перехода и организуют разворотные петли.

Реализация проекта позволит значительно разгрузить транспортную артерию, улучшить дорожную ситуацию в микрорайонах Керамик и Железнодорожный, а также обеспечить комфортный подъезд к станциям МЦД-4 «Ольгино» и «Железнодорожная».