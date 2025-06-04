Тендер на реконструкцию центрального теплового пункта объявили во Власихе

В Подмосковье стартовал отбор подрядчиков для масштабной реконструкции центрального теплового пункта «Центральный» в городском округе Власиха. Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Победителю конкурса предстоит выполнить комплекс работ: от инженерных изысканий до непосредственной реконструкции объекта и поставки оборудования.
После модернизации мощность теплового пункта увеличится до 13,8 мегаватт, что обеспечит более надежное теплоснабжение жителей округа.
Проект реализуют в рамках региональной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при софинансировании из бюджета области и местных средств.
Завершение работ запланировано на 2026 год.
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