Тендер на реконструкцию центрального теплового пункта объявили во Власихе

В городском округе Власиха объявили электронный конкурс на проведение масштабных работ по реконструкции центрального теплового пункта «Сосновый». Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Как следует из извещения, размещенного в Единой информационной системе в сфере закупок, подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: от инженерных изысканий и проектирования до непосредственной реконструкции объекта с поставкой современного оборудования. Мощность обновленного теплового пункта составит 11,5 мегаватт.

Проект реализуют в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование работ осуществят за счет средств как областного, так и местного бюджетов.

Реконструкцию объекта завершат в 2026 году.