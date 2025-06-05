Тендер на реконструкцию центрального теплового пункта объявили в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском стартовал электронный конкурс на реконструкцию центрального теплового пункта № 2. В рамках проекта мощность объекта на улице Гоголя увеличат до 15 мегаватт.
Согласно извещению, опубликованному в Единой информационной системе в сфере закупок, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, а также провести реконструкцию центрального теплового пункта.
Проект реализуют по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование осуществляется за счет бюджетов Московской области и Лосино-Петровского.
Завершение всех работ запланировано на 2026 год.
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