Тендер на реконструкцию центрального теплового пункта объявили в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском стартовал электронный конкурс на реконструкцию центрального теплового пункта № 2. В рамках проекта мощность объекта на улице Гоголя увеличат до 15 мегаватт.

Согласно извещению, опубликованному в Единой информационной системе в сфере закупок, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, а также провести реконструкцию центрального теплового пункта.

Проект реализуют по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование осуществляется за счет бюджетов Московской области и Лосино-Петровского.

Завершение всех работ запланировано на 2026 год.