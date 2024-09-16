Тендер на реконструкцию теплосетей от котельной №4 объявили в Реутове

Конкурс на реконструкцию сетей теплоснабжения от котельной № 4 объявили городском округе Реутов. Работы нужно завершить в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и реконструировать участки тепловых сетей от ТК 4-8 котельной № 4 до Комсомольской улицы, 28. Протяженность теплосети после проведения работ составит более 230 метров.

Реконструкцию проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств окружного и регионального бюджетов.

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